У Севастополі перевірять усі дитячі літні табори

У Севастополі протягом двох тижнів позапланово перевірять на міцність будівлі і конструкції дитячих літніх оздоровчих таборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено на брифінгу для журналістів в міській держадміністрації. Перевірку проведе міжвідомча комісія на чолі з заступником голови СМДА Олегом Кизименко, - повідомив перший заступник голови СМДА Федір Рубанов. «Ця робота має бути проведена протягом двох тижнів. З висновками комісії ми вас обов`язково ознайомимо. І ми повинні зробити все, щоб відпочинок та оздоровлення наших діток не був нічим зіпсований », - зазначив Ф.Рубанов.

Також за словами віце-губернатора, створена робоча група перевірить міні-готелі та садові товариства на предмет несанкціонованого знаходження на відпочинку в них дітей. «Будемо сподіватися, що ми врахуємо досвід минулих років, і не допустимо харчових отруєнь дітей», - сказав він.

Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ та прес-служба СМДА, напередодні літнього сезону в Севастопольському регіоні спеціальною комісією були перевірені всі дитячі літні оздоровчі табори. Всі вони були оцінені як готові до прийому на відпочинок та оздоровлення дітей.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в санаторії «Юність» (смт Сімеїз) в результаті обвалення балкона третього поверху дві дівчинки - жительки Львова - отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до Лівадійської лікарні. Одна з них від отриманих травм померла. Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудований ще в 1906 році.

За фактом обвалення частини балкона розпочато кримінальне провадження.