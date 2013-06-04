Наслідки урагану в Одесі - загинула людина, 38 отримали травми

В Одесі 38 чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості під час стихії, що розбушувалася в п`ятницю ввечері 31 травня. Семеро з них були госпіталізовані, двох вже виписали. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації мерії. 31 людина звернулася за амбулаторною допомогою.

Збиток, нанесений місту ураганом, обчислюється десятками мільйонів гривень.

Під час негоди загинув 48-річний чоловік. Трагедія сталася на вулиці Педагогічній. Чоловік отримав смертельний удар струмом.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після урагану, що пронісся ввечері 31 травня, без електроенергії продовжують залишатися 150 житлових будинків. Без газопостачання залишаються 11 абонентів Комінтернівського району та вісім об`єктів. У місті розпиляні і прибрані понад 700 дерев. За останню добу співробітники ДСНС і комунальники розібрали завали на вулицях Рєпіна, Семінарській, Французькому бульварі, Дачі Ковалевського, Львівській, Новосільського, 411-ї батареї, Чорноморської, Тімірязєва, Фонтанській дорозі, проспекті Шевченка, Санаторному і Піонерському провулках.

У ліквідації наслідків стихійного лиха брали участь 3755 чоловік і 404 одиниці техніки.