У Києві під опікою соцслужб - понад 7,7 тис сімей

У Києві понад 7,7 тис. родин охоплені послугами з підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав на виїзній апаратній нараді директор Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валерій Танцюра.

За його словами, майже 70% столичних сімей з дітьми поінформовані про можливість одержання соціальних послуг.

Як сказав Танцюра, цього року розпочали діяльність ще два заклади соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю в Оболонському і Солом’янському районах, триває інноваційна форма роботи – консультаційні пункти для неповнолітніх у СІЗО. Крім того, у кожному районі працюють соціальні школи для батьків щодо підвищення батьківського потенціалу. На базі районних центрів соціальних служб працюють 48 груп взаємодопомоги для залежних і співзалежних клієнтів від алкоголю, наркотиків та ігроманії.

Соціальні працівники продовжують роботу у двох закладах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, які відвідують 520 сімей, де виховуються 273 дитини.

85 кандидатів пройшли курс підготовки батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу, прийомних батьків, опікунів. Більше 300 волонтерів беруть участь у заходах мережі центрів соціальних служб.

Крім того, столичні соціальні працівники опікуються понад 9 тис. родин, де виховуються діти та молодь з інвалідністю.