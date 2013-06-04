У Харкові затримано начальника облуправління ветмедицини

У Харкові за вимагання 70 тис дол. хабара затримано начальника Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомили заступник начальника Управління СБУ в Харківській області Віктор Коломієць та начальник управління СБ України в Харківській області Олександр Бабіков.

За словами Коломійця, до правоохоронців звернувся один з керівників харківського комерційного підприємства, яке займається переробкою та поставками харчової продукції, та повідомив, що чиновник вимагає від нього 70 тис дол. за видачу експлуатаційного дозволу та за невжиття штрафних санкцій за підсумками проведеної на підприємстві перевірки.

31 травня працівники СБУ та прокуратури області «на гарячому», після передачі частини хабара в розмірі 40 тис. дол., затримали начальника облуправління ветеринарної медицини та двох його спільників, які також працюють у облуправлінні ветмедицини.

Коломієць зазначив, що для передавання хабара зловмисники використовували тайник, розташований в глибині лісу під пеньком.

За його словами, перший спільник чиновника на автомобілі вивіз підприємця в ліс до тайника і останній поклав гроші, другий спільник – забрав гроші з тайника для передачі їх начальнику облуправління ветмедицини.

За словами Бабікова, зараз чиновник та двоє його спільників затримані та знаходяться під вартою. Стосовно начальника облуправління ветмедицини розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання хабара в особливо великому розмірі). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Спільникам пред’явлено підозру в пособництві в вимаганні та отриманні хабара в особливо великому розмірі. Зараз вирішується питання про обрання стосовно них міри запобіжного заходу.

Бабіков наголосив, що затриманий не визнає своєї вини та не співпрацює зі слідством. «Але я думаю, що в нас буде достатньо доказів, щоб довести його вину в суді», - підкреслив він.

Коломієць звернув увагу, що під час проведених обшуків у начальника облуправління ветмедицини було вилучено більше 100 тис. дол. готівкою.

Бабіков підкреслив, що це найбільший за останні п’ять років зафіксований хабар у Харківській області.