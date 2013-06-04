У Києві цього року створено три нові прийомні сім’ї

У Києві з початку цього року створено 3 нові прийомні сім’ї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Служби у справах дітей Миколу Кулебу.

За його даними, цього року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують у столиці, влаштовано 8 дітей.

Загалом у Києві функціонує 42 прийомні сім’ї, де виховуються 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 14 ДБСТ.

До кінця року в столиці планують створити ще п’ять дитячих будинків сімейного типу.

Як зазначив Кулеба, у столиці зберігається тенденція до поступового зменшення загальної кількості посиротілих дітей. Традиційно найбільш поширеною формою влаштування дітей-сиріт залишається опіка, переважно з числа родичів, 79%. Крім того, зростає показник дітей, влаштованих у прийомні сім’ї, та дитячі будинки сімейного типу.

Він також зазначив, що наразі у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу столиці виховується 155 дітей, що становить 7% від загальної чисельності юних киян, які перебувають на обліку.

«Під особливою увагою залишаються питання влаштування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу дітей-сиріт з інвалідністю, що перебувають у державних закладах, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, продовження роботи патронатних сімей, аби остаточно уникнути потрапляння дитини до системи інтернатних закладів», – зазначив Кулеба.

Загалом станом на 1 травня на первинному обліку в районних службах у справах дітей перебуває 2402 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 2063 дітей виховуються в сімейних формах, що становить 86% від загальної кількості дітей.

У сім’ях опікунів та піклувальників виховуються 1903 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування.