У Львові автобус на переході збив 13-річну школярку
13:08, 04 червня 2013Новини регіонів
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Струс головного мозку
У Львові на вулиці Шевченка водій автобуса "БАЗ” збив 13-річну дівчинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала дитина, сталася 3 червня близько 20.35.
За попередніми даними, водій автобуса «БАЗ», 43-річний мешканець Яворівського району Львівщини, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
У результаті ДТП школярка отримала тілесні ушкодження - струс головного мозку та забійні садна спини і була госпіталізована в лікарню.
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