У Львові автобус на переході збив 13-річну школярку

У Львові на вулиці Шевченка водій автобуса "БАЗ” збив 13-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала дитина, сталася 3 червня близько 20.35.

За попередніми даними, водій автобуса «БАЗ», 43-річний мешканець Яворівського району Львівщини, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті ДТП школярка отримала тілесні ушкодження - струс головного мозку та забійні садна спини і була госпіталізована в лікарню.