На Тернопільщині перевіряють факти корупції в медзакладах

У Тернопільській області правоохоронці розпочали перевірку з приводу інформації голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна про факти корупції в медичних закладах області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, приводом для перевірки стала нещодавня заява Хоптяна, зроблена ним під час спільної наради з міським головою Тернополя Сергієм Надалом, а також керівниками структурних підрозділів мерії та ТОДА.

Як зазначили правоохоронці, зокрема перевіряється інформація Хоптяна про вимагання грошей за призначення на посаду головного лікаря у Збаразькому районі, про фінансові зловживання у Борщівській районній лікарні тощо. Наразі вся озвучена головою ТОДА інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня під час спільної наради з міським головою Тернополя Сергієм Надалом, а також керівниками структурних підрозділів мерії та ТОДА Хоптян озвучив суми, які необхідно заплатити за посади в медичній сфері області. Зокрема, за його словами, один аптекар з Тернополя, за те, щоб стати головним лікарем в Збаражі готовий заплатити 50 тисяч. Посада медсестри раніше коштувала 2 тис. доларів. Тепер – в 4 рази більше.

Голова ОДА також розповів, що в Борщівській лікарні "числяться 242 пацієнти. Реально на ліжках – 38. Але кошти беруть як за 242. Купують на лікарню 8 буханок хліба в пекарні, а розраховуються як за 100, при цьому 20% їм повертають «налом»".