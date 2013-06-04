Цього року здійснять термосанацію 112 київських шкіл

У 2013 році заплановано провести роботи з термосанації 112 навчальних закладів Києва: 41 загальноосвітнього, 62 дошкільних, 9 професійно-технічних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Оксану Добровольську.

Роботи проводитимуться в рамках проекту енергозбереження в галузі.

Крім того, у 93 дошкільних навчальних закладах за літній період буде проведено заміну вікон на загальну суму 30 млн грн.

Добровольська запевнила, що сьогодні освітянська сфера вже демонструє позитивні результати в енергозбереженні, і для підтвердження навела цифри. Так, за її даними, відсоток економії тепла у порівнянні 2011 та 2012 років сягнув 9%, що надало можливість зберегти 54,5 тис. грн; відсоток економії електроенергії, відповідно, 10%, 8% та 75,4 тис. грн.

Департамент освіти почав готувати підґрунтя для формування завдань і відповідного фінансування на 2014 рік. Основними напрямами визначено: реконструкція старих навчальних закладів; термомодернізація; встановлення альтернативних джерел енергії; забезпечення комфортних кліматичних умов перебування дітей у навчальних закладах.