Сумщина: велосипедистка загинула під колесами мікроавтобуса

У Сумській області у понеділок, 3 червня, в дорожньо-транспортній події загинула велосипедистка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ в Сумській області, 3 червня близько 12:30 в смт Краснопілля 21-річний сумчанин на автомобілі ГАЗ-2705-П12 зробив наїзд на велосипедистку, що рухалася правим боком дороги у попутному напрямі. В результаті ДТП 57-річна пенсіонерка від одержаних тілесних ушкоджень померла в Краснопільській центральній районній лікарні.