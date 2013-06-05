У горах Криму знайдено тіло загиблого чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загиблого було виявлено вчора, 4 червня, о 14.40 неподалік від м. Судак, на схилі г. Алчак-Кая, у гірській лісовій місцевості.

О 15.15 рятувальники прибули на місце події, за допомогою альпіністського спорядження спустили тіло загиблого з гори та передали працівникам міліції.