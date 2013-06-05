Вінниччина: з притулку втік 13-річний хлопчик

Міліція оголосила в розшук 13-річного хлопчика, який втік з Вінницького обласного комунального притулку «Добро».

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, хлопчик 28 травня близько 17.30 самовільно залишив притулок і досі його місцеперебування невідоме.

Втікач родом з смт. Сахновщина Сахновщинського району Харківської області, худорлявої тілобудоби. Був одягнений в темно-синю футболку, сині джинси та кросівки чорного кольору.

За останньою інформацією, 29 травня він виїхав з Вінниці до Козятин з метою від’їзду в м. Донецьк або в Харків.