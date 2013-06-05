Сумщина: жінка закопала свою новонароджену дитину

У Cумському районі жінка закопала на власному городі свою новонароджену дитину.

Як повідомила УНІАН начальник СЗГ УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, породіллі 35 років, вона не має роботи і виховує ще двох дітей.

За словами жінки, дитину вона не вбивала, а на такий вчинок пішла, бо вважала дитиною мертвою.

«Односельці про вагітність сусідки не здогадувались, та коли закрались підозри – одразу повідомили дільничного. Під час спілкування з жінкою правоохоронці встановили, що вона дійсно народила. Сама ж пояснила, що новонароджена дитина, буцімто, виявилась мертвою, тому і закопала її на городі», - розповіла Біганова.

Наразі правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, якою буде встановлено, чи народилась дитина життєздатною та живою, чи її смерть була насильницькою. За даним фактом на цьому тижні відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.