У Сумах автобус врізався в зупинку, постраждало 2 людини
Черепно-мозкова травма
У Сумах автобус врізався в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждало дві людини.
Як передає кореспондент УНІАН, подія сталася вчора, 4 червня, майже в центрі міста на вулиці Харківській.
За інформацією УДАІ УМВС України в Сумській області, в автобус «Богдан», що рухався за маршрутом № 59А «Баси-Центр» і належить комунальному підприємству «Електроавтотранс», врізався тентовий автомобіль ГАЗ 330202. У результаті удару автобус перелетів через бордюр, зніс урну і врізався в магазин, розташований на зупинці громадського транспорту.
Внаслідок аварії постраждало 2 пасажири автобуса: у одного з них черепно-мозкова травма, у другого – перелом носа. Крім того, обидва транспортні засоби, а також магазин зазнали суттєвих пошкоджень.
За попередніми даними, зіткнення сталося з причини того, що водій «ГАЗелі» не витримав безпечної дистанції, перевищив швидкість і був у стані алкогольного сп`яніння.