Вінниччина: малі діти отруїлися грибами

У Вінницькій області за добу четверо людей отруїлись грибами, серед них двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 4 травня о 12:00 липовецьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в терапевтичне відділення районної лікарні з попереднім діагнозом «отруєння грибами» було доставлено двох дітей шести та п’яти років з села Славна.

За словами батьків, діти вживали картоплю із грибами, через деякий час у них виникла нудота і батьки викликали швидку допомогу. Гриби батьки напередодні назбирали в сосновому лісі поблизу села. Дітей було направлено в обласну дитячу лікарню. Стан хворих наразі задовільний.

Також 5 червня о 04:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення місцевої лікарні було доставлено подружжя 59 та 62 років, жителів с. Пеньківка, з попереднім діагнозом «отруєння токсинами грибів».

На даний час постраждалі знаходяться в реанімаційному відділенні лікарні.