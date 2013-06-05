Миколаївщина: 27-річний чоловік загинув від удару блискавки

У селі Новоданилівка Казанковського району Миколаївської області 4 червня чоловік помер після того, як у нього влучила блискавка.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

27-річний чоловік отримав удар блискавки під час збору трави в полі.

Чоловік помер дорогою до лікарні.