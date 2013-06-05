Миколаївщина: 27-річний чоловік загинув від удару блискавки

14:04, 05 червня 2013
Новини регіонів
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Збирав у полі трави

У селі Новоданилівка Казанковського району Миколаївської області 4 червня чоловік помер після того, як у нього влучила блискавка.

 
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
 
27-річний чоловік отримав удар блискавки під час збору трави в полі.
 
Чоловік помер дорогою до лікарні.
 
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