Як Київ має намір вирішити ситуації зі зсувами

Київ має намір наполягати на допомозі держбюджету у вирішенні ситуації з зсувами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

“Це має бути серйозна програма, яку ми повинні презентувати Кабінету міністрів. Бо без підтримки уряду відреагувати на все, що в нас є сьогодні, буде складно”, - наголосив Попов.

За його словами, на реалізацію всіх заходів з недопущення зсувів або мінімізації їх наслідків необхідний величезний ресурс.

“Ми попередньо над цим працювали і направляли відповідні пропозиції уряду. Вони до цього часу не підтримані. Тому, я пропоную, щоб ми повернулись до цього, давайте піднімемо нашу переписку і спілкування з Кабінетом міністрів, з тим, щоб вони розглянули на окремому засіданні це питання. Нам точно треба своє занепокоєння цією проблемою висловити більш рішуче і більш наполегливо”, - звернувся Попов до керівників відповідних департаментів КМДА.