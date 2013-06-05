У Тернополі через брак пального не виїжджають "швидкі"

У Тернополі через брак пального щодня на виклики не можуть виїхати 6-8 бригад швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив головний лікар Тернопільської Станції швидкої медичної допомоги Петро Левицький.

Він пояснив, що проблеми з коштами зумовлені відсутністю обласного бюджету, як наслідок через брак пального швидка не може функціонувати повноцінно, адже фінансується за 1/12 минулорічного бюджету.

«Кожного дня 6-8 машин машин не має змоги виїхати на виклики. Зараз у нас така ситуація, що пального залишилося ще на один день», – зазначив Левицький. Начальник міського управління охорони здоров’я Ростислав Левчук зазначив, що мерія намагається вирішувати проблеми. «Міськвиконком виділив на закупівлю медпрепаратів 50 тис. грн закладам охорони здоров’я, передамо їх і станції швидкої допомоги. Вишукуємо механізми, щоб забезпечити швидкі пальним», – сказав Левчук.

Як повідомляв УНІАН, через недієздатність Тернопільської облради досі не прийнято бюджет області на 2013 рік.