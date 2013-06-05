На Закарпатті вода в річках піднялася до 5 метрів

У Закарпатській області оголошене гідрологічне штормове попередження з приводу підвищення рівнів води в річках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

Як йдеться в повідомленні, вночі з 4 на 5 червня в нижніх течіях річки Боржави поблизу села Верхні Ремети Берегівського району максимальний рівень води сягнув 505-525 см над нулем поста.

У зв’язку з підвищенням рівня води в річці прогнозується початковий вихід води на заплаву.

В Іршавському районі через сильні дощі в населених пунктах Луково та Білки частково підтоплені присадибні ділянки та сільськогосподарські угіддя.

За даними УДСНС у Закарпатській області, сильні зливові дощі, які пройшли територією Іршавського району Закарпатської області, надвечір 4 червня спричинили локальні підтоплення у Лукові та Білках. Місцевими стоками тут були підтоплені понад 36 присадибних ділянок, 13 колодязів шахтного типу та більше 30 га сільськогосподарських угідь.

Наразі підтоплень житлових будинків не зафіксовано. Ситуація перебуває на постійному контролі керівництва У ДСНС України у Закарпатській області.