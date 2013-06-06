Відходи Макарівської птахофабрики отруюють селян

Екологічні служби перевірять ситуацію з відходами ТОВ “Макарівська птахофабрика”, що загрожує екологічній безпеці Києва та області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

“Основні претензії жителів Макарова: відходи роботи птахофабрики зливають на городи жителів або в річку Сквиру. У ТОВ “Макарівська птахофабрика” немає жодних очисних споруд, тому жителі селища, їхні діти змушені задихатися від нестерпного смороду. Річка також забруднена”, - йдеться у повідомленні.

У Мінприроди зауважили, що, за результатами останньої екологічної перевірки, концентрація двоокису азоту перевищує допустиму норму в 1,27 рази, а сірководню - в 15,38 рази. Коефіцієнт комбінованої дії аміаку і сірководню перевищує норму в 16,62 рази, що призводить до розвитку легеневих захворювань, онкології і генних мутацій.

“Під загрозою забруднення знаходяться і грунтові води: через безладне скидання курячого посліду, а також спалювання та закопування на території підприємства курячих тушок. Представники громадських екологічних організацій запевняють, що в разі забруднення грунтових вод будуть отруєні і Київ та Київська область”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що за розпорядженням голови Київської облдержадміністрації була створена спеціальна комісія, яка в період з 3 по 9 червня всебічно вивчатиме ситуацію, яка склалася в ході роботи ТОВ “Макарівська птахофабрика”. До складу комісії увійшли представники Державної екологічної інспекції Київської області, ситуація взята на контроль Міністерством екології та природних ресурсів.