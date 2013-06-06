Ліквідація наслідків урагану в Одесі майже завершена

Ліквідація наслідків урагану в Одесі практично завершена.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ДСНС, до 5 червня в області залишилося знеструмленим тільки одне село Роздільнянського району, у всіх інших населених пунктах електропостачання відновлено.

В обласному центрі також триває відновлення електропостачання. На вулиці Педагогічній світло вже з`явилося. У той же час мешканці вулиці Дачі Ковалевського та приватного сектору в районі пляжу «Золотий берег», які 4 червня перекривали вулиці, обіцяного включення так і не дочекалися. Голова Київської райдержадміністрації Володимир Сушков, який до них приїхав, повідомив, що скоро буде відновлено електропостачання.

Відновлення руху на всіх міських маршрутах практично завершено. Про це УНІАН повідомили в КП «Одесміськелектротранс».

«Вранці в звичайному режимі на лінії вийшов трамвай за маршрутом № 5. Раніше його робота була блокована ушкодженнями контактної мережі. Для налагодження регулярного рух міського електротранспорту додатково було закуплено провід в Донецькій області», - прокоментували в прес-службі мерії.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після урагану, що пронісся ввечері 31 травня, без електроенергії залишалися 150 житлових будинків. Без газопостачання - 11 абонентів Комінтернівського району та вісім об`єктів. У місті були розпиляні і прибрані понад 700 дерев. Останнім часом співробітники ДСНС і комунальники розібрали завали на вулицях Рєпіна, Семінарській, Французькому бульварі, Дачі Ковалевського, Львівській, Новосільського, 411-ї батареї, Чорноморській, Тімірязєва, Фонтанській дорозі, проспекті Шевченка, Санаторному і Піонерському провулках.