30-річний одесит вбив ножем матір і напав на лікарів "швидкої"

В Одесі працівники міліції на місці скоєння злочину затримали 30-річного чоловіка, який завдав ножових поранень своїй матері, сестрі і двом медичним працівникам.

Як повідомляє прес-служба Одеського міського управління міліції, до Приморського райвідділу міліції у середу о 18.40 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що на вулиці Канатній скоєно напад на медпрацівників.

На місці події працівники міліції встановили, що у дворі будинку сталася бійка: 30-річний чоловік завдав ударів ножем спочатку матері, а потім своїй сестрі, яка заступилася за жінку. Мати нападника від отриманих поранень померла на місці.

Лікарі швидкої допомоги, які приїхали за викликом, також зазнали нападу - одному з них чоловік поранив шию, другому - руку.

Міліція затримала зловмисника, який чинив опір. Встановлено, що чоловік проходив лікування у психіатричній лікарні, звідки був виписаний близько двох місяців тому.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Запоріжжі психічно хворий чоловік викликав швидку допомогу для 78-річного батька, який нібито почав задихатися. Коли медики прибули, зловмисник накинувся на них у під`їзді з льодорубом і кислотою. 29-річна вагітна фельдшер у результаті отриманих ран померла на місці, ще двоє медпрацівників отримали поранення й опіки кислотою. Вони госпіталізовані. Нападника затримали працівники міліції.