У Києві дівчина стрибнула з Мосту закоханих.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні після 10.00.

Невідома дівчина впала на проїжджу частину дороги з великої висоти, стрибнувши з мосту.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, встановлюючи особу загиблої та причини, які спонукали її до такого вчинку.