Прикарпаття: травматолог вимагав хабар за призначення групи
12:39, 06 червня 2013Новини регіонів
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Вимагав 1 тис. доларів
В Івано-Франківській області лікар-травматолог однієї з районних лікарень вимагав 1 тис. доларів хабара від паціента за призначення йому групи інвалідності.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, стосовно хабарника відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Криміналного кодексу України.
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