Вінниччина: двоє людей загинули від удару блискавки

У Вінницькій області внаслідок удару блискавки в середу, 5 червня, загинули двоє людей, повідомляє Управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 5 червня о 14.40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 м. Ямпіль надійшло повідомлення про те, що 38-річна жителька с. Качківка, їдучи під час грози із конем по пасовищу, була смертельно уражена розрядом блискавки.

Того ж дня о 16:55 немирівським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в с. Червоне під час демонтажу металевих бочок 28-річного місцевого жителя вразило грозовим розрядом. Чоловік загинув на місці пригоди.

Як повідомляв УНІАН, також вчора, 5 червня, у Житомирській області в одному із сіл Любарського району двоє чоловіків загинули від удару блискавки.