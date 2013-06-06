У Сімферополі на багатолюдній вулиці знайшли снаряд

У Сімферополі вранці через знайдений артилерійський снаряд недалеко від Будинку культури профспілок (БКП) перекрили рух багатолюдною вулицею – Київською.

Як повідомляє прес-служба кримського управління ДСНС, артснаряд знайшли сьогодні вранці. Дзвінок надійшов у службу порятунку о 8 ранку.

Міліція оточила місце небезпечної знахідки, ДАІ перекрила рух транспорту вулицею Київською.

Фахівці кваліфікували артснаряд як німецький артилерійський снаряд 88 калібру часів Великої Вітчизняної війни. В разі вибуху радіус розльоту його осколків міг становити близько 100 метрів.

«Такі знахідки дуже часто виявляють після рясних опадів - снаряд міг бути вимитий із землі водою. Зараз на місці працюють піротехніки. Снаряд буде вивезено в безпечне місце і знищено», – йдеться в повідомленні управління ДСНС.

Зазначимо, що сьогодні біля Будинку культури профспілок у Сімферополі відбувається багатолюдний мітинг прихильників партії «Хізб ут-Тахрір». Акція почалася близько 11 години і зараз на площі перед будівлею перебуває близько тисячі людей. Хізби зібралися з нагоди трагічної для них дати: 89-ї річниці розпаду халіфату.

«Хізб ут-Тахрір» (у перекладі з арабської – «Ісламська партія звільнення») - релігійно-політична організація, створена в 1953 році.

Мета партії - поширення ісламської віри у світі шляхом джихаду, декларується, що реалізація цієї мети можлива лише шляхом відновлення єдиної теократичної держави — халіфату, яка об`єднує весь ісламський світ.

Діяльність «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Німеччині, Росії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Пакистані, Сирії та в деяких інших країнах.