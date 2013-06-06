У Харкові звільнено начальника облуправління ветмедицини

Червонозаводський районний суд Харкова звільнив з-під варти під заставу у розмірі 137 тис. грн начальника Головного управління ветеринарної медицини області, якого було затримано за підозрою у вимаганні та отриманні хабара в розмірі 70 тис доларів.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердила прес-секретар прокуратури Харківської області Вікторія Дубовик.

«Суд ухвалив рішення випустити його під заставу. Сума застави – 137 тис. грн», - сказала Дубовик.

За її словами, відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 3 червня.

Дубовик також зазначила, що прокуратура подала апеляцію на дане рішення.

«Прокуратура подала апеляцію, у якій ми просимо взяти його під варту. Вважаємо, що застава в розмірі 137 тис. грн з урахуванням майнового стану підозрюваного, не може в повній мірі забезпечити його належну поведінку під час досудового слідства», - наголосила Дубовик.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 31 травня за вимагання 70 тис. доларів хабара затримано начальника Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області.

За словами заступника начальника Управління СБУ в Харківській області Віктора Коломійця, чиновник вимагав хабар від підприємця за видачу експлуатаційного дозволу та за невжиття штрафних санкцій за підсумками проведеної на підприємстві перевірки.

Начальник облуправління ветмедицини разом із двома спільниками був затриманий «на гарячому», після передачі частини хабара в розмірі 40 тис. дол. Для передавання хабара зловмисники використовували тайник, розташований у глибині лісу під пеньком.

Стосовно начальника облуправління ветмедицини розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання хабара в особливо великому розмірі). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.