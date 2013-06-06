На Тернопільщині критична ситуація з наданням швидкої меддопомоги

Тернопільська міська рада просить Міністерство охорони здоров’я та керівництво області забезпечити кошти на функціонування Станції швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової, в.о. голови Тернопільської обласної ради Сергія Тарашевського та голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна, прийнятому сьогодні на сесії міської ради.

У ньому депутати вказують, що на сьогодні в Тернополі склалася критична ситуація із забезпечення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги через відсутність коштів на функціонування швидкої.

«Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», з січня місяця 2013 року фінансування Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги» здійснюється з обласного бюджету», – зазначається у зверненні.

При цьому депутатський корпус вказує, що бюджет області досі не прийнятий, а кошти тимчасового кошторису на ІІ квартал 2013 року на виплату заробітної плати, придбання медикаментів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин, оплату за ремонти автомобілів, спожиті енергоносії використані повністю.

«В результаті цього виникла складна ситуація із забезпеченням санітарних машин паливно-мастильними матеріалами, наявні залишки яких скінчилися 5 червня 2013 року. В закладі відсутні вкрай необхідні медикаменти. Питання забезпечення швидкої ліками вирішується шляхом передачі їх з міських лікувально-профілактичних закладів відповідно до рішення виконавчого комітету від № 582 від 29.05.2013 р.», – йдеться у зверненні.

При цьому депутати пояснюють, що не можуть скерувати кошти з міського бюджету на «Станцію швидкої медичної допомоги», оскільки статтею 85 Бюджетного Кодексу України забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.

Відтак вони просять забезпечити фінансування поточних витрат ТМКЗ «Станція швидкої медичної допомоги», в першу чергу, на придбання медикаментів, паливо–мастильних матеріалів та запчастин до санітарних автомобілів.

Окрім цього депутати просять гарантувати переведення працівників «Станції швидкої медичної допомоги» у Центр екстреної медичної допомоги, шляхом надання гарантійного листа в. о. головного лікаря Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про обов’язкове працевлаштування усіх працівників Станції, а також забезпечити своєчасну виплату їм заробітної плати та вирішити питання виплати компенсацій за невикористані відпустки при їх переведенні.

Також депутати закликали Тарашевського та Хоптяна добитися проведення сесії обласної ради та прийняття бюджету області.

За дане звернення проголосували усі 47 присутніх на сесії депутатів.

Як повідомляв УНІАН, представники опозиційних фракцій з грудня 2012 року блокують сесійні засідання, на яких би мали прийняти бюджет області на 2013 рік, оскільки впродовж двох років членами ТВК не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року. В основному це депутати від ВО «Свобода».

Останній раз було скликано сесію на 28 березня, потім перенесено її на 2 квітня, однак потім скасовано на невизначений термін через ймовірну неявку депутатів і брак кворуму на пленарному засіданні.

Засідання Тернопільської обласної ТВК, яка має ввести 19 депутатів до складу облради, 3 квітня не відбулося вже всьоме через відсутність кворуму.

8 квітня в. о. голови Тернопільської обласної ради Сергій Тарашевський заявив, що не скликатиме бюджетну сесію до тих пір, доки ВО «Свобода» і Партія регіонів не сядуть за стіл переговорів і не вирішать свої протиріччя.