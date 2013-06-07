На Рівненщині потонула восьмирічна дівчинка

У селі Великі Озера Дубровицького району Рівненської області, намагаючись дістати сандалю, яка впала з ноги, потонула восьмирічна дівчинка.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамара Лисенко, 6 червня дід з восьмирічною онукою вирушили на пасовище. Дівчинка їхала на велосипеді. По дорозі в неї з ноги злетіла сандаля та впала в річку. Дитина спробувала самостійно дістати взуття і зайшла у воду так, що не змогла вибратися і потонула. Згодом із річки витягли тіло дівчинки.