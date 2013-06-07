Убозівці затримали угруповання торгівців наркотиками

УБОЗ припинив діяльність злочинної групи, до складу якої входило 5 чоловіків, які збували ацетильований опій наркозалежним особам на території Донецької та Луганської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованю злочинністю МВС України, діяльність угруповання характеризувалась чітким розподілом ролей, матеріально-технічною оснащеністю, високим рівнем конспірації та вузьким колом осіб, обізнаних про місця виготовлення і збуту заборонених речовин.

Збували зілля через добре налагоджену мережу. Лише за 10 мілілітрів отрути наркохворий платив 500 гривень.

Наразі всім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.