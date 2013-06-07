У Харкові в каналізаційному колодязі виявлені тіла чотирьох чоловіків

У Харкові в каналізаційному колодязі по вулиці Рудика виявлені тіла чотирьох комунальників.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, інформація про виявлення тіл надійшла в міліцію сьогодні близько 11:00.

На місце події терміново вирушила слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції Харкова.

Встановлено, що загиблі працювали в одному з міських комунальних підприємств. При первинному огляді, ознак насильницької смерті на їх тілах не виявлено. За попередніми даними, причиною смерті чоловіків стало отруєння скупченими газами під час проведення ними очисних робіт.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 273 ККУ (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах). За вказаним фактом працівники Харківського міського управління міліції проводять перевірку.

