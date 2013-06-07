Львівщина: через грозу знеструмлено 37 населених пунктів

У Львівській області в наслідок негоди повністю знеструмлено 37 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго”, в ніч з 6 на 7 червня сильна гроза призвела до перерв у електропостачанні споживачів. Згідно з повідомленням, станом на 7 червня знеструмлено 13 ліній електропередач 6-10 кВ повністю та 3 частково, 37 населених пунктів повністю та 6 частково у Сколівському, Мостиському, Городоцькому, Бродівському, Буському, Сокальському, Пустомитівському районах області та смт Рудно.

Працівники ПАТ „Львівобленерго” здійснюють необхідні заходи для відновлення електропостачання споживачам.