Львівщина: через грозу знеструмлено 37 населених пунктів
15:15, 07 червня 2013Новини регіонів
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Ведуться відновні роботи
У Львівській області в наслідок негоди повністю знеструмлено 37 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго”, в ніч з 6 на 7 червня сильна гроза призвела до перерв у електропостачанні споживачів. Згідно з повідомленням, станом на 7 червня знеструмлено 13 ліній електропередач 6-10 кВ повністю та 3 частково, 37 населених пунктів повністю та 6 частково у Сколівському, Мостиському, Городоцькому, Бродівському, Буському, Сокальському, Пустомитівському районах області та смт Рудно.
Працівники ПАТ „Львівобленерго” здійснюють необхідні заходи для відновлення електропостачання споживачам.
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