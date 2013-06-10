У Сумській області в озері потонув 10-річний хлопчик

У місті Глухов Сумської області в озері потонув 10-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, трагедія сталася 8 червня.

«О 17.00 на озері «Павлівське» у місті Глухов за невідомих обставин потонув місцевий хлопчик 2003 року народження», – йдеться у повідомленні.

Слідчий-оперативна група Глуховського міськвідділу міліції підняла тіло загиблого з води і передала бригаді швидкої медичної допомоги.

У ДСНС закликали батьків уважно стежити за дітьми під час відпочинку поблизу водоймищ, і не відпускати їх купатися самих, а також роз`яснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки.