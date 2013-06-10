У Сумській області в озері потонув 10-річний хлопчик
09:34, 10 червня 2013Новини регіонів
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Батьки не мають лишати дітей самих
У місті Глухов Сумської області в озері потонув 10-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, трагедія сталася 8 червня.
«О 17.00 на озері «Павлівське» у місті Глухов за невідомих обставин потонув місцевий хлопчик 2003 року народження», – йдеться у повідомленні.
Слідчий-оперативна група Глуховського міськвідділу міліції підняла тіло загиблого з води і передала бригаді швидкої медичної допомоги.
У ДСНС закликали батьків уважно стежити за дітьми під час відпочинку поблизу водоймищ, і не відпускати їх купатися самих, а також роз`яснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки.
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