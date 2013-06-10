У Херсоні невідомий "замінував" лікарню

У Херсоні через неправдиве повідомлення про мінування лікарні були евакуйовані 590 пацієнтів і медперсонал.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, учора, 8 червня, о 18.29 до чергової частини УДСНС зателефонував чоловік і повідомив, що замінував будівлю Херсонської обласної лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Були евакуйовані близько 590 чоловік.

Під час огляду приміщень і прилеглої території рятувальники не виявили вибухових пристроїв або вибухівки.

На охороні громадського порядку були задіяні 60 співробітників міліції.

До Єдиного реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України.

Співробітники міліції вживають заходи для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального злочину.