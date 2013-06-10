У Львові 15-річна п’яна дівчина випала з третього поверху
10:11, 10 червня 2013Новини регіонів
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Проводиться дослідча перевірка
У Львові 15-річна дівчина, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, випала з вікна 3-го поверху житлового будинку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, надзвичайна подія трапилася 9 червня о 22.00 на вул. Шевченка, 372.
Дівчину госпіталізовано до лікарні.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, «з вікна на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку випала 15-річна дівчина, яку у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом – струс головного мозку, алкогольна інтоксикація, психомоторне збудження, було госпіталізовано до реанімаційного відділення Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги».
Проводиться дослідча перевірка.
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