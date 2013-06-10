Івано-Франківщина: змія покусала 7-річну дівчинку

В Івано-Франківській області змія покусала 7-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області 8 червня о 16.45 у відділення дитячої реанімації Косівської центральної районної лікарні з діагнозом «кусана рана правої нижньої кінцівки» госпіталізовано 7-річну жительку села Білоберезка Верховинського району. Як з’ясувалося, дитину вкусила змія. Стан потерпілої задовільний.

Згідно з повідомленням ДСНС, 9 червня також в результаті укусу змії до Рожнятівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 34-річного мешканця села Сваричів Рожнятівського району. Повідомлення надійшло на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 селища Рожнятів від чергового лікарні про те, що до їхнього лікувального закладу з діагнозом «укус змії в нижню частину правої ноги». Як з’ясувалося, змія вкусила чоловіка, коли той відпочивав неподалік лісу. Стан потерпілого – стабільний.