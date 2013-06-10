На Харківщині перекинувся джип, одна людина загинула

Поблизу села Колесніки Зміївського району Харківської області внаслідок перекидання позашляховика Lexus одна людина загинула, ще семеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 8 червня близько 19:20 на 1 км автодороги Зміїв – Мерефа.

29-річний водій автомобіля Lexus, рухаючись з боку Зміїва в напрямку Мерефи, не вибрав безпечну швидкість руху та, не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автомобіля в правий по ходу руху кювет.

Внаслідок ДТП 22-річна пасажирка автомобіля від отриманих травм загинула на місці пригоди, а водій та шість пасажирів з тілесними ушкодженнями були доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні.

За фактом аварії проводиться розслідування.