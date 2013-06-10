В одеському «Вікні життя» вперше залишили дитину

В одеському «Вікні життя» для прийому підкидьків вперше залишили дитину.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Згідно з повідомленням, 9 червня близько 18:30 у «Вікні життя» при пологовому будинку №7 (Малинівський район Одеси) залишили дівчинку. Після того як спрацювала сигналізація, чергова зміна лікарів прийняла дитину і провела медичний огляд.

За попередніми даними, підкидьку - близько 3,5 місяців, вага – 4,8 кг, зріст – 60 см. Стан здоров`я дитини задовільний.

Згідно з діючими медичними протоколами, лікарі пологового будинку викликали міліцію, «швидку допомогу» і керівництво міської служби у справах дітей. В даний час, відповідно до порядку ведення подібних випадків, дитина перебуває в міській інфекційній лікарні, де проводяться всі необхідні обстеження і аналізи. У разі, якщо у дівчинки не буде виявлено інфекційних захворювань, її переведуть до дитячої міської клінічної лікарні №3.

Як пояснили в управлінні, в Одесі — два «Вікна життя», які були відкриті в 2012 році, - при пологовому будинку №7 і при дитячій міській лікарні №3.

За час існування «Вікон життя» в Одесі це перший випадок, коли залишили дитину. Відзначається, що поряд з «Вікнами життя» розміщена інформація і телефони соціальних служб, які надають допомогу жінкам у скрутних життєвих ситуаціях. Це дає можливість жінці, яка все ж таки захоче залишити дитину собі, змінити своє рішення і звернутися за допомогою до фахівців.