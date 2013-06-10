На Чернігівщині знищено 17 тис кущів снодійного маку

У Чернігівській області працівники сектору з боротьби з незаконним оборотом наркотиків на земельній ділянці мешканця Чернігівського району виявили і знищили близько 17 тисяч кущів снодійного маку.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Макове поле співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Чернігівського райвідділу міліції виявили минулого тижня неподалік села Слабин на земельній ділянці площею 8 соток, що належить 69-річному місцевому жителю. На одному квадратному метрі цієї ділянки росло, в середньому, по 30 рослин, за підрахунками працівників міліції всього на земельній ділянці було близько 17 тисяч кущів маку. Для проведення дослідження на вміст наркотичних речовин міліціонерами було вилучено 550 рослин, решту знищено за допомогою сільгосптехніки шляхом переорювання.

Господар земельної ділянки пояснив працівникам міліції, що навмисно маком він поле не засівав, а зерна рослин потрапили у землю разом із пшеницею під час сівби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або вирощування снодійного маку), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.