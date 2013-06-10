На Вінниччині громаданин Росії зірвався з 10-метрової скелі

Поблизу села Кліщів Тиврівського району Вінницької області громадянин Росії зірвався з 10-метрової скелі. Постраждалого госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Вінницькій області, 8 червня о 18:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 31 смт Тиврів надійшло повідомлення про нещасний випадок поблизу с.Кліщів.

Через необережність під час занять альпінізмом 22-річний чоловік зірвався зі скелі. Випадковим свідком надзвичайної події став місцевий житель, який і викликав рятувальників та швидку медичну допомогу.

Постраждалого було негайно доставлено в районну лікарню, а потім із діагнозом «перелом правої ноги» госпіталізовано. Спочатку потерпілий представився місцевим жителем, але згодом було встановлено, що він є громадянином Росії.