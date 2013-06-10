Одна із причин зсувів у Києві - хаотична забудова

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов не заперечує, що на окремих територіях столиці однією із причин зсувів стала хаотична та неконтрольована забудова, здійснювана у попередні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА сказав журналістам.

Попов не уточнив конкретні адреси, проте зауважив: “У нас декілька зсувів відбувається саме там, де є приватна забудова, хаотична, свого часу не проконтрольована. Це відбулось у попередні роки, і це викликає серйозне занепокоєння”.

Шукати винних, на його переконання, це гаяти час, оскільки влада міста повинна передусім зробити все, щоб не допустити будь-яких “людських проблем, жертв і таке інше, не допустити обвалу цих будинків”.

“Хоча в нас є дуже масштабні території, де, на мою думку, це просто - не хочу на попередньою владу казати - але цього категорично не можна було б допускати. Категорично. Ми спровокували ситуацію, яка ще багато років буде нас доганяти”, - наголосив голова КМДА.