На Кіровоградщині пошуковці знайшли 120 боєприпасів часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, 9 червня до Служби порятунку «101» зателефонував керівник пошуково-військово-патріотичної організації. Чоловік повідомив, що під час пошуків останків загиблих солдат у селах Червонокостянтинівка та Братське Петрівського району виявлено боєприпаси часів Другої Світової війни.

На полі в с.Червонокостянтинівка пошуковці знайшли 48 артилерійських снарядів калібру 75 мм та 2 снаряди калібру 150 мм. А у с.Братське на полі – 70 мінометних мін калібру 82 мм. Загалом – 120 застарілих боєприпасів.

Знешкодження виявлених боєприпасів групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області триває.