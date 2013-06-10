«Картка киянина» передбачає 40% знижки на ліки

У 10 районах столиці почали функціонувати «соціальні аптеки», створені на базі аптечної мережі КП «Фармація», в яких для утримувачів «Картки киянина» встановлено спеціальну роздрібну ціну на всі лікарські засоби, що на 10-40% нижча за звичайну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, придбати медпрепарати зі знижками можна: в Голосіївському районі – в аптеці № 84, що на вул. Лятошинського, 24; в Дарницькому районі – в аптеці № 87 на вул. Ревуцького, 16-А; в Деснянському районі отримати знижку можна в аптеці № 14 за адресою: вул. Мілютенка, 34; у Дніпровському районі «Карткою киянина» можна скористатися в аптеці № 18 на вул. Будівельників, 36; в Оболонському районі – аптека № 40, що розташована на вул. Зої Гайдай, 5; у Печерському районі – в аптеці № 125, що на вул. Лаврській, 8; у Подільському районі до соціального проекту долучилася аптека № 48, що на вул. Порика,13-В; у Святошинському районі – аптека № 76, що на бульв. Ромена Роллана, 13-А; у Солом’янському районі знижки надаються в аптеці № 128 за адресою: вул. Героїв Севастополя, 44/10; у Шевченківському районі – в аптеці № 35, що на вул. Щербакова, 32/38.

Крім того, «Карткою киянина» можна скористатися ще в 60 аптеках комунального підприємства «Фармація», у яких 100 найменувань ліків можна придбати зі знижкою у 25-30%.

До цього переліку включено 31 найменування препаратів виробництва ЗАТ «Дарниця», 22 - ВАТ «Фармак», 13 - ЗАТ «Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та 34 найменування товару фармацевтичної компанії «Здоров’я» м. Харків.