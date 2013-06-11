У Маріуполі СЕС дозволила купатися на всіх пляжах

У Маріуполі Донецької області в даний час якість морської води на всіх пляжах міста відповідає санітарним вимогам за мікробіологічними показниками, за винятком ділянки № 2 міського пляжу - в районі готелю «Турист».

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради з посиланням на результати лабораторних досліджень, виконаних працівниками санітарно-епідеміологічної служби міста.

Згідно з повідомленням, на ділянці № 2 міського пляжу виявлено високе бактерійне забруднення, що перевищує санітарні норми.

Ділянка № 2 міського пляжу не придатна для використання населенням з рекреаційною метою і офіційно не відкрита для роботи в літній оздоровчий сезон 2013 р., зазначили в міськраді й додали, що з метою профілактики інфекційних захворювань СЕС не рекомендує населенню купатися в районі ділянки № 2.

А відвідувачам решти пляжів міста необхідно дотримуватися правила особистої гігієни, говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, в 2011 році в Маріуполі було зареєстровано більш як 50 випадків захворювання на холеру. Пляжний сезон було закрито.