У Кіровограді чоловік виготовляв опіум

У Кіровограді відкрито кримінальне провадження проти 29-річного чоловіка, який виготовляв опіум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС в Кіровоградській області, чоловік облаштував міні-нарколабораторію за місцем свого проживання. Раніше він вже був засуджений за зберігання наркотичних засобів.

Під час огляду працівники міліції виявили у господарському приміщенні чоловіка речові докази його незаконної діяльності. З будівлі правоохоронці вилучили шприци із залишками опію, більше десяти флаконів із написом «Аміак», пластикові й скляні пляшки з розчинником об’ємом близько 700 мл, а також пакети та мішки із насінням маку загальною вагою понад 40 кілограмів і придання для виготовлення наркотиків. Вилучений посуд, рідини, сировину та інші компоненти нині досліджують експерти.

За попередніми даними, зловмисник щодня виготовляв близько 20 мл опію. За цінами «чорного ринку» така кількість наркотичного засобу коштує 1 тис. грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Триває розслідування.