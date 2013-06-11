У горах Криму від зупинки серця помер турист

В Криму 10 червня о 16.19 неподалік від м. Алушта, на схилах г. Бабуган-Яйла, біля водоспаду Головкинського, у 52-річного туриста сталася зупинка серця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 18.30 до місця події прибули працівники контрольно-рятувальної служби АР Крим. За допомогою альпіністського спорядження вони спустили тіло загиблого з гори і направили до моргу м. Алушта.