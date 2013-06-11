На Донеччині повісилася 15-річна дівчинка

У Донецькій області повісилася 15-річна вихованка центру реабілітації дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, ввечері 9 червня до органів міліції м. Красний Лиман звернулася вихователь місцевого центру реабілітації дітей. Соціальний працівник повідомила про те, що в ігровій кімнаті виявлено повішеною неповнолітню дівчину, 1998 року народження.

Співробітники міліції не виявили слідів насильства на тілі дитини, окрім ушкоджень на шиї від петлі. Встановлено, що 15-річна дівчина була вихованкою реабілітаційного центру з березня 2013 року за направленням служби у справах дітей Краснолиманської міської ради у зв`язку зі складними життєвими обставинами.

Дані щодо цього факту занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

У прокуратурі зазначили, що за кримінальним провадженням розпочато досудове розслідування, хід якого перебуває на контролі прокуратури Донецької області.