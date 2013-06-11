В Ялті розслідують незаконну забудову на землях санаторію

Прокуратура Ялти 7 червня відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного виділення комерційній фірмі 1 гектара землі, що перебуває у республіканській власності, санаторного комплексу «Росія» і будівництва там багатоповерхового будинку.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, ділянка на відстані 200 метрів від моря опинилася в незаконному користуванні в результаті протиправних дій посадових осіб міськради Ялти і Держкомітету України із земельних ресурсах. Збиток становить 8,8 млн грн. Земля була виділена у 2004 році, а на даний момент там побудовано 11-поверховий будинок.

Розслідування проводиться за частиною 2 статей 364, 366 і 367 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, посадова підробка і службова недбалість, які призвели до тяжких наслідків).