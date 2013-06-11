В Одесі загорілася маршрутка з пасажирами
15:39, 11 червня 2013Новини регіонів
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В Одесі сьогодні загорілася маршрутка з пасажирами.
Про це УНІАН повідомило джерело в головному управлінні ДСНС в Одеській області.
За його словами, НП сталася вранці на вулиці ім. Академіка Філатова, на ділянці між вулицями Космонавтів і Варненською.
«Займання сталося в мікроавтобусі, що слідував за маршрутом №156. У салоні було багато пасажирів. Повалив дим, люди відчули запах гару. Водій швидко зорієнтувався. Зупинив автобус, випустив людей і вибіг сам», - розповіло джерело.
Прибулі на виклик рятувальники погасили полум`я. Жертв немає. Причини займання встановлюються.
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