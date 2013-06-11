Крим прийняв мільйонного туриста сезону-2013

Мільйонний турист сезону-2013 прибув до Криму у вівторок, 11 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, щасливчиками виявилися троє родичок із Харкова та Москви – онучка, її бабуся та прабабуся, сім`я приїхала на півострів на швидкісному поїзді «Інтерсіті+», який прийшов до Сімферополя з Харкова. Дві жінки й дівчинка відпочиватимуть в Алушті.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв вручив їм подарунок - путівку на відпочинок в одному з санаторіїв на заході півострова. Крім того, курортникам дістався сертифікат на добровільне страхування на суму в 1 млн грн під час відпочинку в Криму.

З початку року кількість тих, хто відпочили в Криму зросла на 19,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року (839,2 тис. осіб).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Криму відпочили понад 6 млн осіб.