У Криму планують створити об'єднання "Лікувальні грязі"

Рада міністрів АР Крим ініціює створення республіканського підприємства "Науково-виробниче об`єднання «Лікувальні грязі Криму».

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, таке рішення було прийнято на засіданні Радміну у вівторок, 11 червня.

За даними експертів, запаси родовищ лікувальних грязей у регіоні становлять 4,5 млн. кубометрів, але через відсутність єдиної регіональної політики вони освоюються в незначних обсягах.

Об`єднання «Лікувальні грязі Криму», у разі якщо його створення схвалить парламент автономії, планує разом з Інститутом Сєченова (Ялта) здійснювати моніторинг якості бальнеологічних екосистем і науково-клінічні дослідження.

Серед інших завдань структури - забезпечення транспортування, зберігання і застосування грязей без зниження лікувального ефекту, а також запобігання вичерпанню родовищ і необґрунтованому використанню грязей.